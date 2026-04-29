Dopo mesi di silenzio, i Måneskin sono apparsi di nuovo insieme durante una cena a Roma, senza alcun annuncio ufficiale. La presenza del gruppo ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno notato il ritorno del quartetto. La reunion a sorpresa ha riacceso l’attenzione sul loro futuro, anche se non sono stati comunicati dettagli o date ufficiali per eventuali progetti o concerti.

Dopo mesi di indiscrezioni e silenzi, i Måneskin sono tornati a farsi vedere tutti insieme. Nessun annuncio ufficiale, ma una cena nella loro città è bastata per riaccendere l’entusiasmo dei fan. La sera del 27 aprile, infatti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati a Roma, sorprendendo tutti. L’occasione ufficiale era il compleanno di Victoria, che il 28 aprile ha compiuto 26 anni. Ma quella che doveva essere una semplice rimpatriata tra amici si è trasformata rapidamente in qualcosa di molto più chiacchierato. Una cena che riaccende l’idea della reunion. Il gruppo si è riunito attorno a un tavolo del ristorante Il Tulipano Nero, e tanto è bastato per scatenare il tam tam sui social.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Måneskin, la notte che riaccende “le voci”: reunion a sorpresa a Roma e ritorno sempre più vicino

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