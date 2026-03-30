La società calcistica sta valutando la possibilità di coinvolgere l’ex calciatore come possibile ambasciatore per le celebrazioni del Centenario. La decisione nasce dall’interesse di rafforzare il rapporto tra il club e i tifosi, considerato ancora molto forte. La proposta è in fase di discussione e potrebbe portare a un ritorno ufficiale dell’ex atleta nel club, in ruoli che vadano oltre l’attività sportiva.

L’amore dei tifosi giallorossi verso Francesco Totti non si è mai spento, e proprio questo legame indissolubile, sta spingendo la società a rompere ogni incertezza. Dopo un periodo di riflessione e qualche tentennamento sui compiti da svolgere, la trattativa per riportare lo storico numero 10 a Trigoria è ufficialmente ripartita. L’effetto Ranieri e il passo avanti con la proprietà. Cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Fondamentale è stato l’intervento di Claudio Ranieri. Sir Claudio, agendo da mediatore, ha aiutato a riavvicinare le parti che si erano allontanate a causa di visioni diverse sul ruolo da ricoprire. Se inizialmente Totti spingeva per un incarico più operativo nell’area sportiva, i Friedkin hanno sempre puntato su una figura di rappresentanza internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Totti-Roma, il ritorno è vicino: potrebbe essere l’ambasciatore del Centenario

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