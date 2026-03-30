Totti-Roma il ritorno è vicino | potrebbe essere l’ambasciatore del Centenario
La società calcistica sta valutando la possibilità di coinvolgere l’ex calciatore come possibile ambasciatore per le celebrazioni del Centenario. La decisione nasce dall’interesse di rafforzare il rapporto tra il club e i tifosi, considerato ancora molto forte. La proposta è in fase di discussione e potrebbe portare a un ritorno ufficiale dell’ex atleta nel club, in ruoli che vadano oltre l’attività sportiva.
L’amore dei tifosi giallorossi verso Francesco Totti non si è mai spento, e proprio questo legame indissolubile, sta spingendo la società a rompere ogni incertezza. Dopo un periodo di riflessione e qualche tentennamento sui compiti da svolgere, la trattativa per riportare lo storico numero 10 a Trigoria è ufficialmente ripartita. L’effetto Ranieri e il passo avanti con la proprietà. Cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Fondamentale è stato l’intervento di Claudio Ranieri. Sir Claudio, agendo da mediatore, ha aiutato a riavvicinare le parti che si erano allontanate a causa di visioni diverse sul ruolo da ricoprire. Se inizialmente Totti spingeva per un incarico più operativo nell’area sportiva, i Friedkin hanno sempre puntato su una figura di rappresentanza internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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