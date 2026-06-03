Le foto pubblicate dal magazine Chi mostrano Totti e Ilary insieme durante la cerimonia della prima comunione della figlia Isabel. Le immagini ritraggono i due nel momento in cui partecipano alla funzione religiosa, seduti vicini e scambiandosi sguardi. Non sono presenti dettagli sulle conversazioni o altri partecipanti alla cerimonia. Le immagini sono state scattate all’interno di una chiesa, durante la messa, e sono state diffuse online poco dopo l’evento.

Le nuove immagini pubblicate dal magazine Chi fanno luce su uno degli aspetti più discussi della prima comunione di Isabel Totti. Le fotografie mostrano infatti insieme, nella stessa chiesa, Francesco Totti e Ilary Blasi durante la cerimonia della figlia, celebrata sabato 30 maggio 2026. Gli scatti confermano che gli ex coniugi hanno preso parte all’evento religioso accompagnati dai rispettivi partner: Noemi Bocchi accanto all’ex capitano della Roma e Bastian Muller al fianco della conduttrice. Le immagini contribuiscono inoltre a chiarire il mistero nato dopo la diffusione delle prime foto della festa condivise da Ilary, nelle quali Totti non compariva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Totti e Ilary di nuovo insieme per Isabel: le foto in chiesa svelano cosa è successo davvero

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TOTTI-BLASI: PER NON INCONTRARSI ORGANIZZANO DUE FESTE ALLA FIGLIA

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Temi più discussi: Isabel Totti fa la Prima Comunione ma non c'è traccia di papà Francesco alla festa con Ilary Blasi: il mistero, poi la reunion con festeggiamenti doppi; Comunione divisa per Isabel Totti: prima la festa con Ilary e Bastian, poi con Francesco e Noemi; Isabel Totti festeggia Prima Comunione due volte, tensioni tra mamma Ilary e papà Francesco?; Francesco Totti contro Ilary Blasi, una comunione e due feste separate per la piccola Isabel.

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