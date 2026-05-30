Isabel Totti ha celebrato la sua comunione in un casale a Boccea, con molte foto condivise da sua madre sui social. Nelle immagini non si vede la presenza dell’ex calciatore, che non è apparso nelle foto pubblicate. La celebrazione si è svolta senza la sua presenza visibile, e non sono stati forniti dettagli sulla sua partecipazione o assenza.

Isabel Totti oggi ha festeggiato la comunione in un casale a Boccea, tante le foto condivise da Ilary Blasi, ma l'ex calciatore dov'è? Sta facendo il giro del web quella foto di famiglia, allargata, o meglio, con un sostituto: ci sonoIsabelcon il saio da comunione,i fratelli Chanel e Cristian,Ilary Blasie al posto di Francesco Totti c’èBastian Muller, il compagno della showgirl e futuro marito. Fa uno strano effetto quella foto e in molti si chiedono dove sia Totti, perché, al contrario, finora sui social non è circolata alcuno scatto con lui. Ilary Blasiha condiviso una serie di stories Instagram nelle quali c’erano tutti i dettagli più importanti della comunione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ilary Blasi, le foto della comunione di Isabel: Totti non pervenuto?

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