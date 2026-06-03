Toto Wolff ha espresso interesse nel portare Max Verstappen in Mercedes, anche dopo il successo del 2026. Nel frattempo, nel 2026, George Russell e Kimi Antonelli hanno ottenuto risultati convincenti, contribuendo a un avvio di stagione positivo per la squadra.

George Russell e Kimi Antonelli: Un Inizio Dominante per Mercedes nel 2026. George Russell e Kimi Antonelli stanno portando Mercedes verso un inizio di stagione particolarmente positivo nel 2026. Con cinque vittorie consecutive già nel bagaglio, il team di Brackley sembra pronto a dominare il campionato. Antonelli guida attualmente la classifica dei piloti con un vantaggio di 43 punti su Russell, mentre Mercedes mantiene un margine di 72 punti su Ferrari nella classifica dei costruttori. Nonostante i successi attuali, Toto Wolff non sembra aver affievolito il suo interesse per Max Verstappen, pilota di punta di Red Bull. La speculazione sul trasferimento di Verstappen a Mercedes è rimasta viva, specialmente per via di una clausola contrattuale che gli permetterebbe di lasciare Red Bull nel 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Toto Wolff desidera ancora portare Max Verstappen in Mercedes nonostante il successo del 2026.

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