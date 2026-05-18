La Mercedes vieta a Kimi Antonelli di prendere la patente per il Nurburgring | non è ancora Max Verstappen
Kimi Antonelli, giovane pilota di 19 anni, aveva manifestato interesse a ottenere la patente per affrontare il circuito del Nurburgring. Tuttavia, la casa automobilistica con cui collabora ha deciso di vietargli di procedere, precisando che deve dedicarsi esclusivamente alla Formula 1. La decisione è stata comunicata dal rappresentante del team, che ha spiegato come al momento Antonelli debba concentrarsi sulle competizioni di Formula 1 e non su altre piste.
Kimi Antonelli aveva aperto alla possibilità di prendere la licenza per correre sulla Nordschleife, ma la Mercedes ha chiuso subito la porta: Bradley Lord ha spiegato che per ora il 19enne deve concentrarsi solo sulla Formula 1. E il paragone con Max Verstappen non è casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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