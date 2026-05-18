La Mercedes vieta a Kimi Antonelli di prendere la patente per il Nurburgring | non è ancora Max Verstappen

Kimi Antonelli, giovane pilota di 19 anni, aveva manifestato interesse a ottenere la patente per affrontare il circuito del Nurburgring. Tuttavia, la casa automobilistica con cui collabora ha deciso di vietargli di procedere, precisando che deve dedicarsi esclusivamente alla Formula 1. La decisione è stata comunicata dal rappresentante del team, che ha spiegato come al momento Antonelli debba concentrarsi sulle competizioni di Formula 1 e non su altre piste.

Kimi Antonelli aveva aperto alla possibilità di prendere la licenza per correre sulla Nordschleife, ma la Mercedes ha chiuso subito la porta: Bradley Lord ha spiegato che per ora il 19enne deve concentrarsi solo sulla Formula 1. E il paragone con Max Verstappen non è casuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP di Cina: l'intervista a Kimi Antonelli (Mercedes) dopo la penalità ricevuta nella Sprint

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Kimi Antonelli e Max Verstappen puntano alla 24 Ore di Nürburgring con auto GT3.

Max Verstappen perde la vittoria al Nürburgring. Squalificata la Mercedes n. 3Max Verstappen ha perso la seconda affermazione in carriera nel Nürburgring Langstrecken-Serie.

Kimi Antonelli reveals Mercedes aren't bringing any upgrades this weekend, and a new package will arrive in Canada reddit

Kimi Antonelli dedica la vittoria di Miami ad Alex Zanardi. Poi guarda al Canada: È solo l’inizio, la strada è ancora lungaBologna, 3 maggio 2026 – La partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione ... ilrestodelcarlino.it

Kimi, lacrime di gioia: Volevo riportare l'Italia in vetta e l'ho fatto. Lo avevo sognatoKimi Antonelli fa la storia al GP della Cina, vince con la sua Mercedes ed è il primo italiano a trionfare dopo 20 anni. Le sue prime parole a caldo sono Mi viene da piangere, e mette subito in ... gazzetta.it