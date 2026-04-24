George Russell ha espresso fiducia nel contratto firmato con la scuderia Mercedes, anche dopo aver ascoltato alcune voci riguardanti un possibile interesse di Max Verstappen. Il pilota britannico ha confermato di essere soddisfatto dell’accordo attuale e di non avere preoccupazioni sulla sua posizione in squadra. La scuderia ha mantenuto il silenzio su eventuali trattative con altri piloti per la prossima stagione.

"> George Russell Rassicurato sul Futuro di Mercedes. George Russell non sembra preoccuparsi della possibilità che Mercedes possa firmare Max Verstappen nel 2027, nonostante ci sia un costante dibattito sul futuro del pilota olandese con Red Bull. La presenza di speculazioni riguardanti Verstappen è aumentata, soprattutto considerando le recenti difficoltà che la squadra sta affrontando. Il team principal di Mercedes, Toto Wolff, ha ammesso in passato di aver tentato di portare Verstappen nel proprio team. Questi tentativi, però, non hanno mai veramente preso forma, poiché Verstappen non era in grado di attivare le sue clausole di uscita previste dal contratto con Red Bull.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - George Russell: fiducia nel contratto Mercedes nonostante le voci su Max Verstappen.

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