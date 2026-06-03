Tosini Gas Sales Piacenza all' università di Padova su sport e pace

Luca Tosini, avvocato e founding partner della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è intervenuto all'università di Padova alla conferenza "Sport e pace: la tregua olimpica", svoltasi nell'ambito del General Course "Pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti". All'incontro hanno partecipato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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