Gas Sales Piacenza under 15 alle finali nazionali Under 11 quarta al regionale
La squadra under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa alle finali nazionali giovanili maschili in Puglia. La formazione under 11 si è classificata quarta nel torneo regionale.
La formazione under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è in Puglia per le finali nazionali giovanili maschili di categoria. Dal 26 maggio, al palazzetto dello sport di Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, i giovani biancorossi scenderanno in campo nella fase di qualificazione dopo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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