Gas Sales Piacenza lancia i Summer Camp 2026 | mare e montagna per i giovani
Gas Sales Piacenza ha annunciato i Summer Camp 2026, un'iniziativa rivolta ai giovani tra i 10 e i 17 anni. La proposta prevede tre settimane di attività durante l'estate, con programmi che si svolgeranno tra mare e montagna. La squadra di pallavolo ha presentato i Your Energy Volley Summer Camp, rivolti a ragazzi e ragazze interessati a praticare sport e trascorrere un periodo di formazione e divertimento. L'evento si svolgerà nel corso della prossima estate.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lancia per l'estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, tre settimane dedicate alla pallavolo per ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. Le location scelte sono il Sestriere, in provincia di Torino, e Andora, in provincia di Savona, per un'offerta che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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