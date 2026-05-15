Gas Sales Piacenza lancia i Summer Camp 2026 | mare e montagna per i giovani

Gas Sales Piacenza ha annunciato i Summer Camp 2026, un'iniziativa rivolta ai giovani tra i 10 e i 17 anni. La proposta prevede tre settimane di attività durante l'estate, con programmi che si svolgeranno tra mare e montagna. La squadra di pallavolo ha presentato i Your Energy Volley Summer Camp, rivolti a ragazzi e ragazze interessati a praticare sport e trascorrere un periodo di formazione e divertimento. L'evento si svolgerà nel corso della prossima estate.

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