Martedì 31 marzo alle 17, nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi, si terrà un evento che celebra l’80° anniversario del voto alle donne e si collega alla recente ricorrenza dell’otto marzo. La cerimonia si svolgerà in un contesto storico e commemorativo, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione sulle tappe fondamentali per i diritti femminili nel dopoguerra.

Martedì 31 marzo, alle 17, il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà un evento legato sia alla ricorrenza ancora vicina dell'otto marzo, sia all'80° anniversario del voto alle donne. La data non è casuale: le cittadine di Piacenza furono infatti chiamate alle urne già il 31 marzo 1946, per scegliere il primo Consiglio comunale del Dopoguerra: le 24.891 aventi diritto, iscritte nelle liste elettorali della municipalità, furono finalmente legittimate non solo ad esprimere la propria preferenza, ma anche a candidarsi per le cariche elettive. Nelle quattro liste che scesero in campo si presentarono undici donne, di cui due destinate a sedersi tra i quaranta componenti della prima assemblea consiliare: Rita Cervini e Medina Barbattini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Alla Passerini Landi l'80° anniversario del voto per il primo Consiglio comunale del Dopoguerra

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