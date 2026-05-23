Toscana al voto | Arezzo torna sul ring il resto della regione porta i popcorn

Da lortica.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Toscana, si vota in alcune città chiave, tra cui Arezzo, che torna alle urne. Il resto della regione assiste con attenzione, mentre in altre città si svolgono elezioni comunali. Le urne sono aperte e i cittadini si recano ai seggi. Le consultazioni riguardano sindaci e consiglio comunale, con diverse liste in competizione. Nessun dato sui risultati o sulle preferenze è stato ancora comunicato. Le operazioni di voto proseguiranno fino a sera.

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Mentre in mezza Italia si vota per scegliere sindaci, programmi e slogan destinati a essere dimenticati entro Ferragosto, in Toscana l’attenzione è tutta su alcune città simbolo. Tra queste spicca Arezzo, dove dopo dieci anni di amministrazione Ghinelli si cerca il successore senza che nessuno abbia ancora trovato il telecomando per cambiare canale. Ad Arezzo il centrodestra si presenta con cinque liste a sostegno di Marcello Comanducci, imprenditore del turismo ed ex assessore della giunta uscente. Una candidatura che punta sulla continuità: in pratica il messaggio è “si cambia tutto affinché resti parcheggiato tutto dov’era”. Dall’altra parte il centrosinistra schiera Vincenzo Ceccarelli, veterano della politica locale con più incarichi alle spalle di quanti timbri abbia un passaporto diplomatico. 🔗 Leggi su Lortica.it

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