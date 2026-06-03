Torture in carcere chiuso il maxi processo La Procura prepara la requisitoria
Dopo oltre tre anni e mezzo, si è conclusa l'istruttoria del maxi-processo riguardante le violenze avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. La Procura si prepara a presentare la requisitoria. Il procedimento riguarda le presunte torture commesse dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti nel reparto Nilo. La chiusura dell’istruttoria segna la fine della fase dibattimentale del processo.
Dopo oltre tre anni e mezzo, si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi-processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo, come reso noto dal presidente del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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