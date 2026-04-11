Torture in carcere processo bis per 10 poliziotti penitenziari

Un nuovo procedimento giudiziario riguarda dieci agenti della polizia penitenziaria coinvolti in un caso di presunte torture avvenuto nel 2018 nel carcere di San Gimignano. Tra loro ci sono anche quattro agenti provenienti dalla provincia di Caserta. Il processo è stato annullato e rinviato, in seguito a una decisione della Corte di Appello che ha disposto il ripristino del procedimento.

Annullamento con rinvio per 10 agenti della polizia penitenziaria, tra cui 4 casertani, accusati del pestaggio del detenuto in isolamento Ayari Meher, compiuto nel carcere di San Gimignano l’11 ottobre 2018. E’ quanto disposto dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nei confronti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Tre poliziotti penitenziari aggrediti nel carcere di AversaTre poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel carcere di Aversa da un detenuto straniero e costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Torture sui detenuti del carcere minorile di Casal del marmo: indagati dieci agenti penitenziariDieci agenti della polizia penitenziaria sono indagati dalla procura di Roma per una serie di pestaggi e aggressioni avvenuti nel carcere minorile di... JUST IN: Christa Pike Files Law Suit Over Her Execution Method—(2026 Update) | Death Row (US) Temi più discussi: Torture in carcere, processo bis per 10 poliziotti penitenziari; Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcere; Torture al carcere di San Gimignano: condanna annullata per 10 agenti, il caso torna in Appello. Presunte torture in carcere a San Gimignano, annullata la condanna per 10 agentiLa Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto pestaggio ai danni di un detenuto nel carcere di San Gimignano avvenuto nell’o ... radiosienatv.it In carcere per le torture alla madre, ventenne aggredisce detenuti e agentiNuova perizia psichiatrica per il giovane di Chiavari arrestato per le sevizie e il tentato omicidio della mamma ... ilsecoloxix.it Presunte torture nel carcere di San Gimignano, annullata la condanna per 10 agenti... - facebook.com facebook Torture al carcere di San Gimignano: condanna annullata per 10 agenti, il caso torna in Appello x.com