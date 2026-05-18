Processo Pierina in tribunale per la requisitoria della Procura | video

In aula si è svolta la requisitoria della Procura nel processo riguardante il caso Pierina, con un video che ha fatto da sfondo alle dichiarazioni. Tra le accuse rivolte all’imputato figura il possibile ergastolo, riferito all’omicidio contestato. La discussione si concentra sulle prove e le testuali testimonianze presentate durante l’udienza. La discussione in tribunale prosegue con l’esame delle evidenze e delle argomentazioni delle parti coinvolte.

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