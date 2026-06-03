Torrino novantenne tenta il suicidio | era fuori dalla finestra al terzo piano

Una donna di 90 anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essersi trovata fuori dalla finestra al terzo piano di un edificio in via Efrem Reatto, a Decima. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha evitato il peggio in una situazione che sembrava potenzialmente fatale. La donna, che aveva tentato di compiere un gesto estremo, è stata messa in sicurezza dai soccorritori.

Roma, 3 giugno 2026 – Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Decima, dove una donna molto anziana, una novantenne, è stata salvata dai vigili del fuoco durante un intervento in via Efrem Reatto. L’allarme è scattato intorno alle 17,30. La sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto diverse squadre: la 11A dell’Eur, la 7A di Ostiense, l’ Autoscala AS12 e il Carro Teli. Una volta arrivato davanti all’edificio, il personale dei vigili del fuoco è riuscito a entrare nell’appartamento, situato al terzo piano. La donna si trovava già all’esterno della finestra. Con estrema cautela e fermezza, i soccorritori sono riusciti a raggiungerla e a riportarla all’interno dell’abitazione, evitando conseguenze drammatiche. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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