Una donna di 58 anni si è lanciata dal terzo piano dell’ospedale Cardarelli di Napoli. La donna aveva riportato ustioni in un incidente sul lavoro e si trovava in condizioni di depressione. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, senza altri testimoni presenti. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità per chiarire le circostanze del gesto.

Tragedia a Napoli all’ospedale Cardarelli. Nella mattina del 27 maggio una donna di 58 anni si è lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E della struttura ospedaliera. Sarebbe stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati per un presunto incidente sul lavoro. La paziente doveva essere trasferita, sempre nella mattina del 27 maggio, in Chirurgia plastica ricostruttiva. Suicidio ospedale Cardarelli, cosa è successo Come riporta una nota ufficiale dell’ospedale Cardarelli, il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 10. La struttura ospedaliera sottolinea che “i pazienti della Tigu sono seguiti con grande attenzione, anche attraverso una valutazione psicologica, proprio per i traumi riportati”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Suicidio al Cardarelli di Napoli, donna lancia dal terzo piano: si era ustionata in un incidente sul lavoro

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TRAGEDIA AL CARDARELLI DI NAPOLI: UNA DONNA SI LANCIA DI SOTTO E MUORE

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