Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa dalla Polizia dopo aver tentato di togliersi la vita da una finestra al terzo piano di un edificio nel centro storico di Parma. La chiamata di emergenza ha permesso agli agenti di intervenire rapidamente. Dopo il salvataggio, la giovane ha evitato di parlare con gli agenti e si è rifiutata di collaborare con le forze dell'ordine. La situazione è stata gestita sul posto, mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale.

Una giovane donna di 20 anni è stata salvata dalla Polizia di Stato a Parma mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da una finestra al terzo piano di un condominio nel centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa nella tarda serata di mercoledì 13 maggio. La segnalazione e l’arrivo delle Volanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una persona in bilico sul cornicione di una finestra. Le Volanti sono state immediatamente inviate sul posto e hanno... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ragazza 20enne tenta il suicidio dal terzo piano a Parma, dopo il salvataggio evita il dialogo con gli agenti

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