Torre Maura inaugurato il nuovo campo di basket nell' area verde di via Gabbiani

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina è stato inaugurato un nuovo campo da basket nell’area verde di via Gabbiani a Torre Maura. L’intervento è stato finanziato con fondi del decreto sicurezza (legge 113 del 2018). L’obiettivo dichiarato è offrire uno spazio dedicato allo sport per contrastare la criminalità. La struttura, realizzata recentemente, si trova all’interno di un’area pubblica e sarà aperta ai cittadini. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sui tempi di apertura o sui dettagli tecnici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un nuovo campo da basket per contrastare la criminalità attraverso lo sport. Questa mattina, nell’area verde di via Gabbiani, a Torre Maura, è stato inaugurato il playground realizzato grazie ai fondi destinati al decreto sicurezza (legge 113 del 2018).L’intervento si inserisce nel più ampio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inaugurato il nuovo parco pubblico nell'area ex-DecoindustriaIl Comune di Cascina ha inaugurato un nuovo parco pubblico nell'area dell'ex-Decoindustria, finanziato con fondi del PNRR.

Parco Don Pasotti, inaugurato il nuovo campo da basket alla Cicogna | FOTONel parco Don Pasotti, alla Cicogna di San Lazzaro di Savena, è stato aperto un nuovo campo da basket.

Si parla di: Tgcom24: Roma, Torre Maura: il quartiere ostaggio dei gruppi rom Video; Torre Maura, Gualtieri inaugura il nuovo parco di via delle Rupicole (VIDEO).

Roma, a Torre Maura il centro della lotta al doping. È un miracolo italianoQuesto è un nuovo miracolo italiano. Maurizio Casasco, presidente della Federazione medico sportiva italiana e deputato delle file di Forza Italia, non usa giri di parole per definire il nuovo ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web