Torre Maura inaugurato il nuovo campo di basket nell' area verde di via Gabbiani
Questa mattina è stato inaugurato un nuovo campo da basket nell’area verde di via Gabbiani a Torre Maura. L’intervento è stato finanziato con fondi del decreto sicurezza (legge 113 del 2018). L’obiettivo dichiarato è offrire uno spazio dedicato allo sport per contrastare la criminalità. La struttura, realizzata recentemente, si trova all’interno di un’area pubblica e sarà aperta ai cittadini. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sui tempi di apertura o sui dettagli tecnici.
Un nuovo campo da basket per contrastare la criminalità attraverso lo sport. Questa mattina, nell’area verde di via Gabbiani, a Torre Maura, è stato inaugurato il playground realizzato grazie ai fondi destinati al decreto sicurezza (legge 113 del 2018).L’intervento si inserisce nel più ampio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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