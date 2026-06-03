Torre Maura inaugurato il nuovo campo di basket nell' area verde di via Gabbiani

Notizia in breve

Questa mattina è stato inaugurato un nuovo campo da basket nell’area verde di via Gabbiani a Torre Maura. L’intervento è stato finanziato con fondi del decreto sicurezza (legge 113 del 2018). L’obiettivo dichiarato è offrire uno spazio dedicato allo sport per contrastare la criminalità. La struttura, realizzata recentemente, si trova all’interno di un’area pubblica e sarà aperta ai cittadini. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata sui tempi di apertura o sui dettagli tecnici.