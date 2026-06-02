Il Comune di Cascina ha inaugurato un nuovo parco pubblico nell'area dell'ex-Decoindustria, finanziato con fondi del PNRR. L’intervento ha portato alla riqualificazione di un’area precedentemente inattiva, ora destinata a spazi per passeggiate, pic-nic e eventi pubblici. Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di rendere l’area accessibile e sicura per i cittadini. La riqualificazione si inserisce in un piano più ampio di recupero di aree industriali dismesse.

Con l’ultimo investimento che il Comune di Cascina è riuscito ad avere con il PNRR, si restituisce alla città l’area dell’ex-Decoindustria: un parco che potrà esser vissuto in piena sicurezza per passeggiate, pic-nic e feste. Un investimento di 3 milioni e 950mila euro che in tempi record è stato completato in anticipo rispetto a quanto previsto. L’area ha subito negli anni vari step di bonifica con l’aiuto di Regione Toscana e con quest’ultimo investimento si conclude finalmente un lungo percorso. Un cantiere di bonifica virtuoso che è stato condotto secondo i principi europei di non arrecare danno all’ambiente: tutti i materiali che potevano essere riutilizzati, sono stati impiegati per i ripristini e la stragrande maggioranza dei rifiuti è stata conferita a recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurato il nuovo parco pubblico nell'area ex-Decoindustria

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