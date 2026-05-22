Parco Don Pasotti inaugurato il nuovo campo da basket alla Cicogna | FOTO
Nel parco Don Pasotti, alla Cicogna di San Lazzaro di Savena, è stato aperto un nuovo campo da basket. La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata da un torneo 3 contro 3 che ha visto la partecipazione delle squadre della BSL. L'evento ha coinvolto diversi cittadini, offrendo un pomeriggio dedicato allo sport e alla socializzazione. La struttura è stata presentata ufficialmente alla comunità attraverso questa iniziativa, che ha attirato numerosi spettatori.
Nuovo look per il campo da basket del parco Don Pasotti, alla Cicogna di San Lazzaro di Savena. Il playground è stato ufficialmente presentato alla cittadinanza con un torneo 3 contro 3 che ha coinvolto le squadre della BSL, protagoniste di un pomeriggio di sport, partecipazione e aggregazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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