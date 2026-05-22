Parco Don Pasotti inaugurato il nuovo campo da basket alla Cicogna | FOTO

Nel parco Don Pasotti, alla Cicogna di San Lazzaro di Savena, è stato aperto un nuovo campo da basket. La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata da un torneo 3 contro 3 che ha visto la partecipazione delle squadre della BSL. L'evento ha coinvolto diversi cittadini, offrendo un pomeriggio dedicato allo sport e alla socializzazione. La struttura è stata presentata ufficialmente alla comunità attraverso questa iniziativa, che ha attirato numerosi spettatori.

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