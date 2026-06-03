Un negoziante è stato ferito durante una lite in un negozio a Torre del Greco. Un giovane di 18 anni è stato denunciato a piede libero come partecipante all’aggressione. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato il ragazzo come coinvolto nel fatto. Al momento non sono state rese note le modalità dell’aggressione o le cause della lite.

Indagini a Torre del Greco: denunciato a piede libero un giovane di 18 anni che avrebbe partecipato al ferimento di un negoziante dopo una lite. È ancora in fase di esatta definizione la dinamica del grave episodio di violenza che ha visto coinvolto un esercente nella provincia di Napoli. Nel comune di Torre del Greco le autorità hanno avviato i primi provvedimenti giudiziari a seguito del ferimento di un commerciante, colpito da un fendente all’interno della propria attività. Per questo specifico episodio, gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato e deferito a piede libero un giovane del posto di diciott’anni, sul quale pende l’accusa di lesioni aggravate, ma la cui effettiva responsabilità resta interamente da dimostrare nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Torre del Greco: ferito un negoziante, denunciato un diciottenne che avrebbe partecipato all’aggressione

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