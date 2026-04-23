Torre del Greco | il trionfo della parrocchia che salva i ragazzi

A Torre del Greco, la squadra dell'Asd Preziosissimo Sangue ha conquistato il titolo di campionato calcistico locale. La vittoria è arrivata dopo una stagione caratterizzata da incontri intensi e risultati che hanno portato la formazione al primo posto nella classifica finale. La squadra ha ottenuto il riconoscimento ufficiale al termine di un torneo disputato tra diverse formazioni della zona.

?? Cosa sapere L'Asd Preziosissimo Sangue di Torre del Greco vince il titolo di campionato calcistico. Il progetto parrocchiale garantisce sport gratuito ai giovani residenti in via Carbolillo. L'Asd Preziosissimo Sangue di Torre del Greco conquista il titolo di campionato, trasformando un progetto sociale nato nella parrocchia di via Carbolillo in un successo sportivo che coinvolge l'intera comunità locale. Tra i vicoli di Torre del Greco, dove il rumore della vita quotidiana si mescola ai .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre del Greco: il trionfo della parrocchia che salva i ragazzi Notizie correlate Leggi anche: Torre del Greco, l’Asd Preziosissimo Sangue vince il campionato: il trionfo di una comunità Leggi anche: Via Matris a Torre del Greco: processione degli Incappucciati per il Venerdì Santo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torre del Greco, investiti due studenti fuori scuola sulle strisce pedonali; Torre del Greco, raid da Deluxe: banda di specialisti svuota la boutique in meno di due minuti | VIDEO; Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Torre del Greco. Panico all'ingresso in classe, due bambini investiti sulle strisce pedonali. Torre del Greco, sostegno ad attività poste nelle strade chiuse al traffico per lavoriSarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Torre del Greco, il modulo per presentare l’istanza relativa agli interventi a sostegno delle ... napolivillage.com Torre del Greco, la proposta del comune: «Intitoliamo una strada a Aniello Scarpati»Intitolare una strada ad Aniello Scarpati, l'agente in servizio al commissariato di polizia di Torre del Greco deceduto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre mentre era ... ilmattino.it GIUSEPPE CONTE SARÀ A TORRE DEL GRECO Apre la nuova sede del M5S: quando e dove - facebook.com facebook