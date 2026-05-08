Calcio salute e istituzioni scendono in campo… camminando

Da anconatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio ad Ancona si terrà un evento dedicato al calcio come mezzo per promuovere la salute e coinvolgere le istituzioni. La manifestazione avrà inizio alle ore 10 presso il Campo Sportivo Federale FIGC “G” e vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti locali e appassionati. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di unire sport, benessere e impegno civico in un giornata dedicata alla comunità.

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Domenica 17 maggio, ad Ancona, lo sport diventa notizia e strumento di benessere collettivo. A partire dalle ore 10, presso il Campo Sportivo Federale FIGC “G. Paolinelli” di via S. Schiavoni, INPS Marche, INAIL Marche e AST Ancona si incontreranno in un torneo di walking football, una disciplina.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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