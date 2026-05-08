Calcio salute e istituzioni scendono in campo… camminando

Domenica 17 maggio ad Ancona si terrà un evento dedicato al calcio come mezzo per promuovere la salute e coinvolgere le istituzioni. La manifestazione avrà inizio alle ore 10 presso il Campo Sportivo Federale FIGC “G” e vedrà la partecipazione di diversi rappresentanti locali e appassionati. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di unire sport, benessere e impegno civico in un giornata dedicata alla comunità.

Domenica 17 maggio, ad Ancona, lo sport diventa notizia e strumento di benessere collettivo. A partire dalle ore 10, presso il Campo Sportivo Federale FIGC “G. Paolinelli” di via S. Schiavoni, INPS Marche, INAIL Marche e AST Ancona si incontreranno in un torneo di walking football, una disciplina.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

In salute camminando: nasce il Circuito podistico carpigianoDomenica 15 marzo, con l’Atletica Cibeno, il primo dei sette appuntamenti in programma.

Sinner e Musetti in campo oggi all’ATP Madrid, l’ora del riscatto e la sfida mai giocata: quando scendono in campo e dove vederliJannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Coca Cola ai Mondiali di calcio in Messico? È un problema di salute pubblica; A Genova l'AI for Healthcare – Longevity & Wellness di Fusion Labs; Memorial Marco Tonnicchi, calcio e salute mentale: appuntamento il 7 maggio a Capranica; Il ritorno di Tennis & Friends: dal 22 al 24 maggio prevenzione e sport con screening gratuiti per prendersi cura della propria salute.

Istituzioni e Sport uniti contro il disagio giovanile: Incontro tra la Prefettura e i vertici della Reggiana CalcioSi è tenuto ieri pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, un incontro istituzionale tra il Prefetto, dott. Salvatore Angieri, il Vicepresidente della AC Reggiana Calcio 1919, Giuseppe Fico, e il ... nextstopreggio.it

Calcio e salute si alleano. Fifa e Oms stringono patto per promuovere corretti stili di vitaFirmato un protocollo d’intesa tra il presidente Fifa, Infantino e Dg Oms, Tedros. Obiettivo sfruttare l’enorme potenziale del gioco del calcio per promuovere messaggi sui corretti stili di vita. quotidianosanita.it

Donald Trump si è detto sorpreso dal prezzo dei biglietti per i prossimi Mondiali di calcio. In un’intervista al New York Post ha dichiarato di non sapere che un ticket potesse arrivare a costare fino a 1000 dollari. “Non ero a conoscenza di queste cifre. C - facebook.com facebook

Evaristo, il calcio in purezza x.com