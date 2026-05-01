Oggi sul campo sportivo ’Astorre Tanca’ si svolge la terza edizione del ’Memorial Giorgio Domenichini’, torneo dedicato a una figura importante del calcio dilettantistico locale. La manifestazione vede in campo squadre di categoria under 14, con la partecipazione di rappresentative di squadre di livello professionistico come Juventus e Inter. L’evento è organizzato dal Canaletto Sepor e si svolge in memoria di Giorgio Domenichini.

Il campo sportivo ’Astorre Tanca’ si prepara ad ospitare una giornata di grande sport e memoria. Oggi il Canaletto Sepor darà il via alla terza edizione del ’Memorial Giorgio Domenichini’, un appuntamento nato per onorare una delle figure più significative del calcio dilettantistico locale. Storico dirigente che per oltre 30 anni ha ricoperto la carica di vicepresidente del club e e ricordato da tutti come un vero e proprio pilastro della società ’canarina’. Il suo contributo è stato decisivo per la crescita della realtà di via Palmaria e, soprattutto, per lo sviluppo del suo florido settore giovanile, a cui ha dedicato decenni di passione e competenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - CALCIO GIOVANILE, OGGI AL ’TANCA’ LA RASSEGNA CATEGORIA UNDER 14 INTITOLATA ALLO STORICO DIRIGENTE DELLA SOCIETà CANARINA. Nel ricordo di Giorgio Domenichini: Juventus e Inter in campo nel torneo del Canaletto

Jonia Calcio vs Catania (Under 14 Regionali - Giornata 11 - Girone F)

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