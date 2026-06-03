Tornano i film all’aperto all’Arena Santa Lucia

Dal 10 giugno riprendono le proiezioni all’aperto all’Arena Santa Lucia. La programmazione comprende film dell’ultima stagione e classici da riscoprire, con un calendario ricco e vario. Le serate si svolgeranno come di consueto all’aperto, offrendo un’occasione di visione diversa rispetto alle sale tradizionali. La rassegna proseguirà per tutta la stagione estiva, con spettacoli programmati fino a data da definirsi.

CINEMA. Dal 10 giugno prende il via un ricco cartellone con titoli dell’ultima stagione e storie da riscoprire. Il chiostro di Arena Santa Lucia, il cinema all’aperto gestito da SAS Servizio Assistenza Sale cinematografiche, riapre anche quest’estate con un ricco programma. Il Cinema all’aperto di Sas, organizzato anche quest’anno presso Scuola Imiberg, apre con un grande capolavoro d’animazione: Principessa Mononoke di Miyazaki restaurato e ridoppiato, in programma il 10 giugno, ore 21.30. Tanti altri titoli in programma: tra i primi, l’11 giugno, c’è il pluripremiato ai David di Donatello «Le cittàdi pianura» di Francesco Sossai tornato in sala in questi giorni e un’altra delle migliori produzioni italiane di quest’anno, ovvero «Primavera» il 12 giugno, un film di Damiano Michieletto (che è stato ospite al Conca Verde a Gennaio). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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