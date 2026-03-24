Tornano le Domeniche della sostenibilità a Verona | aprono il calendario Santa Lucia e Golosine

Venti appuntamenti in tutta la città e una nuova pedonalizzazione in via Mantovana per riscoprire i quartieri tra ambiente, socialità e commercio locale Con l’arrivo della primavera tornano nei quartieri le “Domeniche della sostenibilità”, iniziativa ormai consolidata che punta a promuovere una mobilità urbana più attenta all’ambiente e a restituire gli spazi pubblici alla socialità dei cittadini. Il primo appuntamento del 2026 è fissato per il 29 marzo tra Santa Lucia e Golosine, nella quarta Circoscrizione, da cui prende il via un calendario più ampio che accompagnerà la città nei prossimi mesi. L’edizione di quest’anno si presenta con una... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Tornano le domeniche di approfondimento allo zooprofilattico del Lazio e della Toscana. Il 17 gennaio sarà dedicata ai ‘nuovi pets’Si tratta di specie non convenzionali o animali esotici. Questi possono essere portatori di nuovi virus dannosi tanto per altri animali quanto per l'uomo. Il proprietario può infettarsi stando a ... quotidianosanita.it

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