Tornano i Farming Days del Consorzio Italiano Biogas | appuntamento il 23 giugno all’Azienda Agricola Bizzoni di Caravaggio

Notizia in breve

Il 23 giugno si terranno i Farming Days, un evento organizzato dal Consorzio Italiano Biogas presso un’azienda agricola in provincia di Bergamo. L’iniziativa mira a mettere in contatto le aziende agricole coinvolte nella produzione di biogas e biometano agricolo. L’appuntamento si svolgerà in una località specifica, l’Azienda Agricola Bizzoni di Caravaggio, e si concentrerà sulle attività di settore e sulle tecnologie impiegate.