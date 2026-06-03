Tornano i Farming Days del Consorzio Italiano Biogas | appuntamento il 23 giugno all’Azienda Agricola Bizzoni di Caravaggio
Il 23 giugno si terranno i Farming Days, un evento organizzato dal Consorzio Italiano Biogas presso un’azienda agricola in provincia di Bergamo. L’iniziativa mira a mettere in contatto le aziende agricole coinvolte nella produzione di biogas e biometano agricolo. L’appuntamento si svolgerà in una località specifica, l’Azienda Agricola Bizzoni di Caravaggio, e si concentrerà sulle attività di settore e sulle tecnologie impiegate.
Martedì 23 giugno torna l’appuntamento con i Farming Days, l’iniziativa promossa dal CIB – Consorzio Italiano Biogas per incontrare le aziende agricole protagoniste dello sviluppo del biogas e del biometano agricolo in Italia. L’edizione 2026 farà tappa all’Azienda Agricola Bizzoni di Caravaggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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