Mercato in via Spezia a Parma | domenica 7 giugno nuovo appuntamento con il Consorzio La Qualità dei Mercati

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno si terrà un nuovo evento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati in via Spezia a Parma. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Parma e coinvolge diversi espositori del settore commerciale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede l'apertura di bancarelle e punti vendita temporanei. L’evento si inserisce nel calendario delle attività promozionali organizzate dal consorzio.

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Nuovo appuntamento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Confcommercio Parma, in programma domenica 7 giugno in via Spezia a Parma.La manifestazione, che si terrà dalle 8 alle 20 nel tratto compreso tra P.le Barbieri e la rotonda con via Calatafimi esclusi, porterà circa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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