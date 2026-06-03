Mercato in via Spezia a Parma | domenica 7 giugno nuovo appuntamento con il Consorzio La Qualità dei Mercati
Domenica 7 giugno si terrà un nuovo evento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati in via Spezia a Parma. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Parma e coinvolge diversi espositori del settore commerciale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede l'apertura di bancarelle e punti vendita temporanei. L’evento si inserisce nel calendario delle attività promozionali organizzate dal consorzio.
Nuovo appuntamento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Confcommercio Parma, in programma domenica 7 giugno in via Spezia a Parma.La manifestazione, che si terrà dalle 8 alle 20 nel tratto compreso tra P.le Barbieri e la rotonda con via Calatafimi esclusi, porterà circa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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