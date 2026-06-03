Mercato in via Spezia a Parma | domenica 7 giugno nuovo appuntamento con il Consorzio La Qualità dei Mercati

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si terrà un nuovo evento con gli stand del Consorzio La Qualità dei Mercati in via Spezia a Parma. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Parma e coinvolge diversi espositori del settore commerciale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede l'apertura di bancarelle e punti vendita temporanei. L’evento si inserisce nel calendario delle attività promozionali organizzate dal consorzio.