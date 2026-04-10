' Storie pazzerelle' letture per bambini ed un laboratorio creativo a cura di Edgarda Bottoni
Ogni martedì, presso la biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara, si svolgono incontri dedicati ai bambini dai tre ai dieci anni. Durante queste sessioni ci sono letture di libri intitolate
Arrivano le 'Storie pazzerelle' alla biblioteca comunale Tebaldi di Ferrara, ogni martedì letture per bambini dai tre ai dieci anni, dedicate all'arrivo della primavera. Il primo appuntamento sarà nella giornata del 14 alle 17, con letture ad alta voce ed un laboratorio creativo a cura di Edgarda. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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