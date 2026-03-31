Alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara, le letture dedicate ai colori della primavera continuano anche ad aprile, con incontri programmati ogni giovedì pomeriggio. La serie di eventi, intitolata

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Le 'Belle Storie' alla biblioteca comunale Rodari di Ferrara proseguono ad aprile con un calendario di letture dedicate ai colori della primavera, ogni giovedì pomeriggio. Per il primo appuntamento di giovedì 2 alle 17.15, in programma, per bambine e bambini dai tre anni, tanti racconti divertenti e coinvolgenti e un laboratorio creativo in compagnia di Ombretta Venturoli, Tiziana Bonfante e Marinella Modeni dell'Associazione Circi. La partecipazione all'incontro è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca ‘Gianni Rodari’ al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Belle storie', proseguono le letture dedicate ai colori della primavera per bambini e bambine

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