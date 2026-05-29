Calciomercato Juventus chiodo fisso trequartista | tentativo per un ex Serie A

La Juventus punta su un trequartista, con un tentativo in corso per un ex giocatore di Serie A. La mancata qualificazione alla Champions League ha influenzato le strategie di mercato della società, che cerca rinforzi in quella posizione. Non sono stati resi noti dettagli sui nomi coinvolti, ma si conferma l'interesse per un profilo con esperienza nel massimo campionato italiano. La società sta valutando le opzioni per rafforzare la squadra alla luce delle recenti difficoltà.

La mancata qualificazione in Champions League, oltre alla cocente delusione sul campo, si sta riflettendo anche sul calciomercato della Juventus. Dopo aver a lungo anelato e corteggiato Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City e voluto in modo particolare da Luciano Spalletti, l’esclusione dalla massima competizione europea avrebbe in questo senso compromesso l’arrivo del portoghese a Torino. La portata delle possibili operazioni della dirigenza juventina dovrà dunque necessariamente essere rimodellata. Ma la priorità di un trequartista rimane invariata, ed ecco che la Vecchia Signora sembrerebbe aver messo gli occhi su un ex di lusso della Serie A: Brahim Diaz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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