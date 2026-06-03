Torna la Festa dell’Infrangibile | una giornata tra sport giochi e comunità
Domenica 7 giugno si svolge la Festa dell’Infrangibile, organizzata dal Comitato Infrangibile e dalla Società Folgore. La giornata prevede attività sportive, giochi e momenti dedicati alla comunità del quartiere. L’evento coinvolge diverse fasce di età e mira a promuovere l’incontro tra residenti. La manifestazione si tiene nel quartiere Infrangibile e si svolge all’aperto. La partecipazione è aperta a tutti senza necessità di prenotazione.
Domenica 7 giugno torna la Festa del Quartiere Infrangibile, organizzata da due realtà da sempre attive sul territorio: il Comitato Infrangibile e la Società Folgore.La giornata - che si terrà presso il Campo della Folgore (via Pavia n. 4) - prenderà il via alle ore 9 con il torneo di calcio e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Nel giorno della Festa della Repubblica, l’Altare della Patria torna a essere il cuore simbolico dell’Italia Un luogo di memoria, identità e appartenenza che racconta il valore della Repubblica e il legame con la storia del Paese. Video di Pio Andrea Peri x.com
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