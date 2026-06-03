Torna la Festa dell’Infrangibile | una giornata tra sport giochi e comunità

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si svolge la Festa dell’Infrangibile, organizzata dal Comitato Infrangibile e dalla Società Folgore. La giornata prevede attività sportive, giochi e momenti dedicati alla comunità del quartiere. L’evento coinvolge diverse fasce di età e mira a promuovere l’incontro tra residenti. La manifestazione si tiene nel quartiere Infrangibile e si svolge all’aperto. La partecipazione è aperta a tutti senza necessità di prenotazione.