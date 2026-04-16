Dai giochi di una volta ai carri in festa torna il rito della Segavecchia tra spettacoli e ospiti speciali

Nel fine settimana a Misano Adriatico si svolge la Festa della Segavecchia, un evento che unisce tradizione e folklore. La manifestazione comprende spettacoli, carri in festa e varie attività pensate per coinvolgere tutte le età. La celebrazione si rinnova ogni anno, portando in strada giochi di un tempo e momenti di intrattenimento con ospiti speciali. L’evento rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.

Tradizione, folklore e divertimento per tutta la famiglia si rinnovano nel weekend a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia. La sagra, una delle più antiche della Romagna, animerà il centro cittadino nelle giornate di sabato e domenica con esposizioni, mercatini, spettacoli, giostre e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Ceggia la sfilata dei carri della 73ma edizione del Carnevale dei ragazzi

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