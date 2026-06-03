Il 3 giugno 2026 si è svolta la camminata annuale di Ponte alla Piera. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso un percorso attraverso le aree più suggestive del comprensorio. La giornata si è concentrata sulla scoperta del territorio, sulla memoria storica e sulla convivialità tra i presenti. La manifestazione si ripete ogni anno e ha visto una partecipazione crescente rispetto alle edizioni precedenti.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Una giornata all'insegna della scoperta del territorio, della memoria storica e della convivialità in una delle aree più suggestive di tutto il comprensorio. Domenica 7 giugno si terrà l'appuntamento con la Camminata Annuale di Ponte alla Piera, iniziativa organizzata dal Circolo Antico Ponte che propone un percorso di particolare interesse naturalistico e storico. Il ritrovo è previsto alle ore 7.45 presso il Circolo di Ponte alla Piera, da dove i partecipanti si sposteranno con mezzi propri verso la Fonte del Baregno, punto di partenza dell'escursione. La camminata inizierà alle ore 8.30 lungo un itinerario che attraverserà luoghi di grande valore paesaggistico e ambientale come la Casetta del Vaccaio, i Prati della Regina e il Sasso della Regina, per poi fare ritorno alla Fonte del Baregno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la Camminata annuale di Ponte alla Piera

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