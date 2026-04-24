Dalla gara alla camminata dalla Nordic walking alla dog walk | torna il ' Giro delle Mura'

Il 'Giro delle Mura' sta per tornare con la sua 52esima edizione, inserito nel calendario podistico Uisp Ferrara e noto anche come ‘La 1° Maggio’. L’evento prevede diverse attività, dalla gara di corsa alla camminata, fino al Nordic walking e alla dog walk. La manifestazione si svolge lungo il percorso che circonda le mura cittadine e si svolge tradizionalmente il primo maggio.

Il Giro delle Mura, inserito nel calendario podistico Uisp Ferrara, conosciuto anche come ‘La 1’ Maggio’, si prepara a celebrare la sua 52esima edizione con tante novità. Di seguito l’elenco delle iniziative in programma venerdì 1 maggio a partire dalle 10 al campo sportivo ‘Lenzi’ di via Porta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Festa della donna nelle Cerbaie: camminata di Nordic Walking immersa nella natura di BientinaCon quale preparazione musicale Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico di Sanremo? Un’esperienza di movimento e benessere tra boschi,... Chi è Samurai Jay in gara a Sanremo 2026, dal nome vero alla vita privata, dalla fidanzata alla carriera alle canzoni più famoseSamurai Jay è uno degli artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, che segna il suo debutto... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Giro delle Mura 2026 per gli appassionati di podismo e per stare insieme; L'Aics rilancia CorrItalia, con un pensiero a Galileo; Ferrara, il 1° maggio torna il Giro delle Mura; Domenica 26 aprile torna la Titano Trail Run, sui sentieri di San Marino. Rescaldina, gli amici del Rugareto con Avisport per due prove di Nordic Walking - facebook.com facebook