L’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ha presentato alla Camera la Relazione Annuale 2026, che riguarda le attività e i risultati del 2025. L’evento si è svolto nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. La relazione fornisce un quadro dettagliato sull’andamento dell’ente nell’ultimo anno, senza includere commenti o analisi ulteriori. Nessun nome di persone o aziende è stato menzionato nel comunicato ufficiale.

L’ Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop (OdV) ha presentato, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, la Relazione Annuale 2026 sull’attività svolta e sui risultati conseguiti nell’anno 2025. Nel corso dell’evento è stata illustrata, inoltre, la programmazione delle attività pianificate per il 2026, strutturate per assicurare il supporto tecnico richiesto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Per il Segretario di Presidenza della Camera, Francesco Battistoni: “La Relazione Annuale 2026 dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop ci dice che il 2025 è stato un anno di consolidamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Presentata alla Camera la Relazione Annuale 2026 dell’Organo di Vigilanza sulla parità di accesso alla rete FiberCop

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Crescita tra grandi trasformazioni: la Relazione dell'OdV sulla parità di accesso alla rete FiberCop

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