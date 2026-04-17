Armonia il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme

Il festival del Benessere, chiamato Armonia, si terrà di nuovo a Villa Draghi, a Montegrotto Terme, durante il fine settimana del 18 e 19 aprile. Questa è la quarta edizione dell’evento, dedicato a promuovere il relax, il benessere e la cura di sé. Le giornate prevedono varie attività e iniziative rivolte ai partecipanti interessati a pratiche e servizi legati al benessere personale.

Parola d’ordine: relax, benessere, cura di sé. Questo è l’obiettivo del Festival Armonia in Villa Draghi, in programma, alla sua quarta edizione, per il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 aprile. Due giorni dedicati al benessere e alla cura di se stessi per ritrovare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto TermeDopo il grande successo della prima serata, Candle Night torna a Mioni Luxury Swim & Spa con un nuovo appuntamento serale dedicato al relax e alla... Montegrotto Terme: ciclo di incontri tra cultura, storia e benessere nel segno di Gino Strada.Montegrotto Terme si prepara ad accogliere una primavera ricca di iniziative culturali e formative. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto Terme sabato 18 e domenica 19 aprile 2026; A Villa Draghi torna Armonia, il festival del benessere a Montegrotto Terme tra yoga, trattamenti e natura nel cuore del Veneto. Armonia, il festival del Benessere torna a villa Draghi a Montegrotto TermeParola d’ordine: relax, benessere, cura di sé. Questo è l’obiettivo del Festival Armonia in Villa Draghi, in programma, alla sua quarta edizione, per il prossimo fine settimana, sabato 18 e domenica 1 ... padovaoggi.it