Serata brasiliana al Mioni Luxury Swim & Spa | il Brasile alle terme di Montegrotto Terme

Venerdì 24 aprile, il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme organizza una serata dedicata al Brasile, combinando momenti di relax nelle terme con intrattenimento in tema esotico. L’evento prevede un’offerta speciale di benessere e attività di intrattenimento in stile brasiliano, creando un’atmosfera diversa dal solito presso la struttura termale. La serata mira a offrire un’esperienza diversa a chi partecipa, con un’attenzione particolare alle atmosfere e ai dettagli tematici.

Venerdì 24 aprile il Mioni Luxury Swim & Spa di Montegrotto Terme propone una speciale Serata Brasiliana, un evento che unisce benessere termale, intrattenimento e atmosfere esotiche. Per una sera, l’oasi adults-only si trasforma in uno spazio vibrante ispirato al Brasile, dove il calore delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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