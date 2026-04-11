L’articolo analizza le opere di Händel, evidenziando come la sua produzione teatrale rifletta una concezione della realtà come spettacolo. Si confrontano le caratteristiche dell’arte barocca con quelle del Novecento, sottolineando le similarità nelle rappresentazioni artistiche che privilegiano l’effimero e l’estetica. La riflessione si concentra sui temi della bellezza e dell’invadenza dell’apparenza, senza entrare in giudizi o interpretazioni.

Opera Il "Trionfo del Tempo e del Disinganno" ambientato nella capitale contemporanea nella regia di Robert Carsen. Al Teatro dell'Opera di Roma fino a martedì 14 aprile Opera Il "Trionfo del Tempo e del Disinganno" ambientato nella capitale contemporanea nella regia di Robert Carsen. Al Teatro dell'Opera di Roma fino a martedì 14 aprile Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Händel, l’avventura di Bellezza e l’invadenza dell’effimero

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