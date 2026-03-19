Alla Granarolo Arena il torneo ‘La Torre sta nel cuore’

Alla Granarolo Arena si svolge il torneo ‘La Torre sta nel cuore’, un evento dedicato agli appassionati di sport locali. Nel 2026, le squadre faentine torneranno a competere in tutte le discipline nella massima serie della Bandiera Fisb, in occasione dei Tricolori previsti a Oria, in Puglia, a metà luglio. La manifestazione rappresenta un momento importante per la regione, che si prepara ad accogliere le gare nazionali.

Il 2026 è un grande anno per le bandiere faentine che torneranno a gareggiare a pieno organico, in tutte le discipline nella massima serie della Bandiera Fisb in occasione dei Tricolori che si terranno a Oria in Puglia a metà luglio. Intanto da qualche settimana sono iniziati lungo lo Stivale tanti tornei e gli sbandieratori e musici dei cinque rioni faentini vi hanno partecipato, ottenendo anche risultati di rilievo ma già guardando ai prossimi impegni. In primis, alla gare del prossimo giugno che metteranno a confronto gli alfieri e i musici dei cinque rioni, a partire dalle categorie under 15, poi under 21, domenica 7 giugno, e quindi gli assoluti, nel tradizionale torneo di metà giugno, sabato 20 e domenica 21, che servirà anche come prova di qualificazione alla gara nazionale assoluti che si terrà il 17-18-19 luglio in Puglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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