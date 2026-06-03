Torna Alpo Fest al Mercato Ortofrutticolo di Villafranca
Dal 4 al 6 giugno si svolge di nuovo Alpo Fest al Mercato Ortofrutticolo di Villafranca di Verona. L’evento, che ha richiamato migliaia di persone nelle scorse edizioni, torna con un programma che coinvolge giovani e appassionati. La manifestazione si svolge nel mercato ortofrutticolo e comprende spettacoli, musica e attività dedicate ai partecipanti. La prima giornata è dedicata all’apertura ufficiale, con ingresso libero e molte iniziative in programma.
Dal 4 al 6 giugno torna Alpo Fest, l’evento in programma al Mercato Ortofrutticolo di Villafranca di Verona, dopo una scorsa edizione capace di richiamare migliaia di persone e di confermarsi tra gli appuntamenti più attesi dai giovani. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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