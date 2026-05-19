Villafranca Fest

Dal 22 maggio al 2 giugno, il Castello Scaligero di Villafranca di Verona sarà il palcoscenico della ventiseiesima edizione di Villafranca Fest 2026 - Beer & Street Food. La manifestazione, che si svolge nella cittadina veronese, è uno degli eventi più frequentati dell’estate della zona, attirando visitatori con un’offerta che comprende birre e cibo di strada. La rassegna si svolge nel cortile e nei spazi esterni del castello, con diverse aree dedicate agli stand e alle attività.

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Dal 22 maggio al 2 giugno il Castello Scaligero di Villafranca di Verona ospiterà la ventiseiesima edizione di 2026 - Beer & Street Food, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più seguiti della stagione estiva nel Veronese. SAGRE, FESTE ED EVENTI. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Villafranca, Papá Noel, 24-12-2025 Sullo stesso argomento Festa di primavera a Villafranca PadovanaVillafranca Padovana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la 26esima Festa di Primavera, organizzata... I Villach People in concerto a Villafranca di VeronaPer chi non li ha mai assistito a un loro concerto ecco sabato 4 aprile, un appuntamento al Dubliners di Villafranca di Verona, ideale per vedere coi... Calcio: Villafranca, è festa salvezza x.com A Villafranca il primo open air della stagioneAppuntamento stabile di primavera inoltrata, primo festival open air della stagione, torna anche quest’anno Villafranca Fest, che si svolge nel grande e suggestivo parco interno al Castello Scaligero ... veronasera.it