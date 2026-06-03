Torna a Verona Golosine 37136 – La Festa!

Notizia in breve

Dal 6 al 14 giugno 2026, nel quartiere Golosine di Verona si terrà una nuova edizione di “Golosine 37136 – La Festa!”. L’evento si svolgerà nelle aree allestite di via Caccia, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta. La manifestazione prevede vari stand e attività, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale. Le date sono state ufficializzate e l’evento si ripete annualmente.