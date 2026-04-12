Gioventù Nazionale di Perugia eletti la nuova presidente provinciale e il coordinamento | tutti i nomi

Sabato si è tenuto al Park Hotel di Ponte San Giovanni il congresso provinciale di Gioventù Nazionale a Perugia, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Durante l'evento sono stati eletti la nuova presidente provinciale e i membri del coordinamento. Sono stati presentati e votati i nomi che guideranno il gruppo nei prossimi mesi. La riunione ha coinvolto i rappresentanti della sezione locale del movimento giovanile.

Nella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Al termine dei lavori è stata eletta presidente provinciale Marina Tomassoni. Nel corso del congresso è stato inoltre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Gioventù Nazionale di Perugia, eletta la nuova presidente provinciale e il coordinamento: tutti i nomiNella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento... Congresso provinciale di Gioventù Nazionale: Travagli lascia, Barile nuovo presidenteSi è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta...