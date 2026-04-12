Gioventù Nazionale di Perugia eletta la nuova presidente provinciale e il coordinamento | tutti i nomi

Sabato si è svolto al Park Hotel di Ponte San Giovanni il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Durante l’incontro sono stati eletti la nuova presidente provinciale e il coordinamento del gruppo. La riunione ha visto la partecipazione di diversi membri del movimento, che hanno preso parte alla votazione per le cariche indicate.

Nella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Al termine dei lavori è stata eletta presidente provinciale Marina Tomassoni. Nel corso del congresso è stato inoltre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Congresso provinciale di Gioventù Nazionale: Travagli lascia, Barile nuovo presidenteSi è svolto domenica 8 marzo, nella cornice di Palazzo della Racchetta, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Ferrara, i primi in tutta... Leggi anche: Panathlon Club, Antonella Attanasio eletta presidente per il nuovo biennio: tutti i nomi del nuovo direttivo