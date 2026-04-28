Sconfitta e umiliata l’Atalanta a Cagliari saluta un’Europa che non si sarebbe comunque meritata

L’Atalanta ha perso l’ultima partita di campionato in trasferta contro il Cagliari, tornando a casa con una sconfitta che ha lasciato molti dubbi sul rendimento della squadra. La gara si è conclusa con un risultato negativo, influenzando la posizione in classifica e il morale del team. La squadra bergamasca non è riuscita a reagire nel corso del match, subendo un risultato che ha complicato ulteriormente la sua stagione.

Doveva essere la partita del riscatto e invece l’Atalanta torna dalla Sardegna sconfitta e umiliata. Non tanto per l’entità della sconfitta, quanto per come sono andate le cose sul terreno del Cagliari. Qualche secondo di gioco e i padroni di gioco passano con un colpo di testa del giovanissimo Mendy. Ecco, la fortuna del neofita mi viene da dire. Ah si? Passano altri sei minuti e su una mischia in area il giovane cagliaritano raddoppia. Se due indizi fanno una prova, sarà una serata amara. leggi anche. 34ª giornata serie a L’Atalanta si sveglia tardi, il Cagliari no: sconfitta 3-2 e l’Europa si allontana. La squadra rossoblu domina il primo tempo, con i nostri incapaci di reagire adeguatamente alle manovre avversarie.🔗 Leggi su Bergamonews.it

ATALANTA vs CAGLIARI: sfida STORICA e numeri CHE SORPRENDONO

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