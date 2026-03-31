Sarebbe stata liberata la giornalista Usa Shelly Kittleson rapita in Iraq Ferita è stata trasportata in ospedale

La giornalista americana rapita questa sera a Baghdad è stata rilasciata durante un’operazione delle forze di sicurezza irachene. Secondo quanto riferito, la donna è stata trovata ferita e trasportata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla dinamica del rilascio o sulle condizioni di salute al momento. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali irachene.

Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita stasera a Baghdad sarebbe stata liberata durante l’intervento delle forze di sicurezza irachene. Lo riferisce al Arabiya in inglese, sottolineando che la reporter sarebbe rimasta ferita nel ribaltamento dell’auto dove si trovava e trasportata in ospedale A parlare del suo rapimento è stato poche ore prima il ministero dell’Interno di Baghdad. «Le forze di sicurezza hanno lanciato immediatamente un’operazione per catturare i criminali», aveva fatto sapere il governo. I militari avrebbero quindi rintracciato una macchina su cui i rapitori si davano alla fuga. Una di queste si è capovolta, e uno dei malviventi è stato arrestato. 🔗 Leggi su Open.online

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