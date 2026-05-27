Tor Bella Monaca dà in escandescenza e aggredisce gli agenti

Durante un controllo in zona Tor Bella Monaca, un uomo ha avuto una crisi e ha aggredito gli agenti presenti, colpendoli con calci e pugni. Gli agenti sono rimasti feriti durante l'intervento e hanno chiamato rinforzi. La persona è stata successivamente fermata e portata in questura. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari per medicare gli agenti feriti. La vicenda si è concluse con l'arresto dell'uomo, che è stato accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante un controllo è andato in escandescenza, scagliandosi contro gli agenti che sono stati colpiti. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella mattinata di martedì 26 maggio a Tor Bella Monaca.Secondo quanto appreso i fatti sono accaduti intorno alle 10. I poliziotti si trovano nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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