A Etna Comics è stata presentata una nuova variant di Topolino, numero 3679, dedicata alla televisione italiana. La copertina raffigura elementi legati al mondo televisivo. Contestualmente, è stato annunciato anche il volume intitolato “La televisione nelle storie di Topolino”, pubblicato da Panini Comics. La presentazione ha attirato l’attenzione dei partecipanti con questa celebrazione del mezzo televisivo attraverso il celebre fumetto.

A Etna Comics debutta la variant di Topolino 3679 dedicata alla televisione italiana. Panini Comics presenta anche il volume “La televisione nelle storie di Topolino”. CATANIA – Topolino accende i riflettori sulla storia della televisione italiana e lo fa in occasione di Etna Comics, dove dal 30 maggio al 2 giugno sarà disponibile una variant cover speciale del numero 3679. La copertina, firmata da Ivan Bigarella, rende omaggio a uno dei più grandi presentatori della tv italiana e riprende il manifesto ufficiale della manifestazione. Un doppio disegno che gioca con l’identità di Pippo e Superpippo, trasformando l’eroe di Topolinia in un perfetto protagonista da prima serata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Topolino celebra la televisione: a Etna Comics arriva la variant dedicata al grande show italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Topolino – In occasione di Etna Comics il numero 3679 sarà disponibile con una speciale variant cover ispirata a uno dei più grandi presentatori della tv italianaDurante Etna Comics, in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Catania, sarà disponibile un’edizione speciale di Topolino, il numero 3679, con una...

Topolino – In occasione di COMICON Napoli sul numero 3675 del settimanale arriva Gianluca Fru con un’imperdibile variant cover e una storia ineditaDurante COMICON Napoli, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio, il numero 3675 di Topolino presenterà una copertina variante disegnata da Gianluca...

Temi più discussi: Topolino 3679 – Un omaggio alla televisione e a uno dei più grandi presentatori; Topolino accende la televisione dei ricordi: Etna Comics trasforma Pippo nel re della prima serata; Topolino – In occasione di Etna Comics il numero 3679 sarà disponibile con una speciale variant cover ispirata a uno dei più grandi presentatori della tv italiana; Un viaggio dentro il mondo della televisione ci aspetta nel prossimo Topolino.

Topolino, il numero 3679 sarà dedicato a Superpippo in occasione di Etna ComicsPanini Comics presenta anche un volume che racconta il piccolo schermo e i format che ne hanno fatto la storia: La televisione nelle storie di Topolino ... cataniatoday.it

Etna Comics si avvicina: presentata ufficialmente la 14esima edizionePresentata la quattordicesima edizione di Etna Comics, in programma a Catania dal 30 maggio al 2 giugno. Il taglio del nastro sabato alle 10. vocidicitta.it